В садовом хозяйстве для продажи подготовили 2350 луковиц тюльпанов. Их упаковали в коробки по 100 луковиц в каждую. Сколько луковиц осталось после упаковки?
Математика
В садовом хозяйстве для продажи подготовили 2350 луковиц тюльпанов. Их упаковали в коробки по 100 луковиц в каждую. Сколько луковиц осталось после упаковки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 коробки по 100 штук, в остатке 50 штук
Гость:
Приблизительно 100 умножаем на 23=2300(шт.)упаковали; 2350-2300=50(шт.)не разложили; 50 штук не хватает чтобы их положили в коробку.
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