В садовом хозяйстве для продажи подготовили 2350 луковиц тюльпанов. Их упаковали в коробки по 100 луковиц в каждую. Сколько луковиц осталось после упаковки?

Математика

В садовом хозяйстве для продажи подготовили 2350 луковиц тюльпанов. Их упаковали в коробки по 100 луковиц в каждую. Сколько луковиц осталось после упаковки?

Автор: Гость