1(П) 2 (Й) 3 (С) 4 (В) 5 (П) (Э) (Э) (Й) (Й) (Э) (Й) (М) (Э) (У) (Р) ...
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1(П) 2 (Й) 3 (С) 4 (В) 5 (П) (Э) (Э) (Й) (Й) (Э) (Й) (М) (Э) (У) (Р) (Л) (Л) (Й) (А) Закончить звуко-буквенный разбор,сколько звуков и букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пей , ем , съел , перья . анукгцщзгщмпоцрцукн9эхфен3лшкуеощпк45ещ46ш5лцыэ
Гость:
что это??? 1(пей) 2(ем)-кушаешь 3(лэйс)-чипсы
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