1(П) 2 (Й) 3 (С) 4 (В) 5 (П) (Э) (Э) (Й) (Й) (Э) (Й) (М) (Э) (У) (Р) ...

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1(П) 2 (Й) 3 (С) 4 (В) 5 (П) (Э) (Э) (Й) (Й) (Э) (Й) (М) (Э) (У) (Р) (Л) (Л) (Й) (А) Закончить звуко-буквенный разбор,сколько звуков и букв.

Автор: Гость