1(П)          2 (Й)         3 (С)             4 (В)          5 (П)  (Э)             (Э)             (Й)               (Й)             (Э)  (Й)             (М)            (Э)                (У)             (Р)                   ...

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1(П)          2 (Й)         3 (С)             4 (В)          5 (П)  (Э)             (Э)             (Й)               (Й)             (Э)  (Й)             (М)            (Э)                (У)             (Р)                                     (Л)               (Л)              (Й)                                                                           (А)     Закончить звуко-буквенный разбор,сколько звуков и букв. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пей , ем , съел , перья .   анукгцщзгщмпоцрцукн9эхфен3лшкуеощпк45ещ46ш5лцыэ
Гость:
что это??? 1(пей) 2(ем)-кушаешь 3(лэйс)-чипсы   
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