длина большого канала в Венеции 4 км. C его противоположных концов одновременно вышли две гандонлы.Скорость одной 120м/мин,а другой-130м/мин. Через сколько мин. они встретятся?

Математика

длина большого канала в Венеции 4 км. C его противоположных концов одновременно вышли две гандонлы.Скорость одной 120м/мин,а другой-130м/мин. Через сколько мин. они встретятся?

Автор: Гость