длина большого канала в Венеции 4 км. C его противоположных концов одновременно вышли две гандонлы.Скорость одной 120м/мин,а другой-130м/мин. Через сколько мин. они встретятся?
Математика
длина большого канала в Венеции 4 км. C его противоположных концов одновременно вышли две гандонлы.Скорость одной 120м/мин,а другой-130м/мин. Через сколько мин. они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000:250=16 через 16 минут
Гость:
1)120+130=250(км/ч)скорость двух гандол вместе.2)4000:250=16(мин)
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