Решить систему уравнений:                                           x²-y²=72 большая фигурная скобка {                                           x+y=9

Алгебра
Решить систему уравнений:                                           x²-y²=72 большая фигурная скобка {                                           x+y=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                    x+y=9  x-y=8 2x=17 x=8,5 y=0,5    
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