Решить систему уравнений: x²-y²=72 большая фигурная скобка { x+y=9
Алгебра
Решить систему уравнений: x²-y²=72 большая фигурная скобка { x+y=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=9 x-y=8 2x=17 x=8,5 y=0,5
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