от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 теплохода со скоростями 37км\ч и 43 км\ч .какой путь прошел каждый теплоход. когда расстояние между ними стало 240 км?

Математика

от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 теплохода со скоростями 37км\ч и 43 км\ч .какой путь прошел каждый теплоход. когда расстояние между ними стало 240 км?

Автор: Гость