от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 теплохода со скоростями 37км\ч и 43 км\ч .какой путь прошел каждый теплоход. когда расстояние между ними стало 240 км?
Математика
от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 теплохода со скоростями 37км\ч и 43 км\ч .какой путь прошел каждый теплоход. когда расстояние между ними стало 240 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37+43=80(км/ч) - общая скорость. 240:80=3(ч) - они плыли. 37*3=111(км) - прошёл 1 теплоход. 43*3=129(км) - прошёл 2 теплоход.
Гость:
1)37+43=80(км,ч)-скорость удаления; 2)240:80=3(ч.)-время которое шел каждый; 3)37*3=111(км.)прошел 1 теплоход; 4)43*3=129(км.) или 240-111=129-прошел 2 теплоход
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