5x(3+x)(x-9) меньше O    РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТАААААААААА

Алгебра
5x(3+x)(x-9) меньше O    РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТАААААААААА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему так решают Н Ф преравниваешь все к нулю,то есть 5x=0   3+x=0    x-9=0 x=0    x=-3    x=9 на числовой оси точки пустые возьми любое число к примеру 1 так легче считать 1 из промежудка (0;9) подставь усно в каждую скобку и надпиши сверху знак получится так +       +        - 5x(3+x)(x-9)=0 если знаки перемножить то получиться минус а знаки чередуются => знаки такие        -                    +                 -             + -------------(-3)-------------0-------------9----- ответ(-беск;-3)объединение (0;9)  
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