5x(3+x)(x-9) меньше O РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТАААААААААА
Алгебра
5x(3+x)(x-9) меньше O РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТАААААААААА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-моему так решают Н Ф преравниваешь все к нулю,то есть 5x=0 3+x=0 x-9=0 x=0 x=-3 x=9 на числовой оси точки пустые возьми любое число к примеру 1 так легче считать 1 из промежудка (0;9) подставь усно в каждую скобку и надпиши сверху знак получится так + + - 5x(3+x)(x-9)=0 если знаки перемножить то получиться минус а знаки чередуются => знаки такие - + - + -------------(-3)-------------0-------------9----- ответ(-беск;-3)объединение (0;9)
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