вычислите значение производной функции в точке х0=-1 у=(х-1)^2/x^2+1
Алгебра
вычислите значение производной функции в точке х0=-1 у=(х-1)^2/x^2+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначало мы считаем производную самого выражения y'=(2(х-1)(x^2+1)-2x(х-1)^2)/((x^2+1)^2)=2(x^2-1)/(x^2+1)^2) а теперь подставляем значение x0 y'(-1)=(2*0)/4=0
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