вычислите значение производной функции в точке х0=-1 у=(х-1)^2/x^2+1

Гость: Гость:

сначало мы считаем производную самого выражения y'=(2(х-1)(x^2+1)-2x(х-1)^2)/((x^2+1)^2)=2(x^2-1)/(x^2+1)^2) а теперь подставляем значение x0 y'(-1)=(2*0)/4=0