Каковы причины победы Рима над Карфагеном?   К каким последствиям это привело?

Обществознание
Каковы причины победы Рима над Карфагеном?   К каким последствиям это привело?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рим не поступил как Карфаген она напала и победила причиная такая дедка Рим напал с перва
Гость:
во первых в риме было больше салдат во вторых у них была сильнее армия . это привело к полной разрухи Карфагена  ВОБЩЕМ кАРФАГЕН ВЕСЬ ЗГАРЕЛ
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