Каковы причины победы Рима над Карфагеном?   К каким последствиям это привело?

Рим не поступил как Карфаген она напала и победила причиная такая дедка Рим напал с перва

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во первых в риме было больше салдат во вторых у них была сильнее армия . это привело к полной разрухи Карфагена ВОБЩЕМ кАРФАГЕН ВЕСЬ ЗГАРЕЛ