укажите вещество которое в реакции гирдрирования присоединяется к углеводам: вода водород хлор бром
Химия
укажите вещество которое в реакции гирдрирования присоединяется к углеводам: вода водород хлор бром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водород в реакции гидрирования присоединяется к углеводам. Гидрирование - Реакция присоединения водорода к аренам углевода.
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