Степень окисления элементов в данном соединении Ca(ClO4)2

Химия
Степень окисления элементов в данном соединении Ca(ClO4)2
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Гость:
Ca(ClO4)2 O     -2 Ca   +2 Cl    +7
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