Степень окисления элементов в данном соединении Ca(ClO4)2
Химия
Степень окисления элементов в данном соединении Ca(ClO4)2
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Ca(ClO4)2 O -2 Ca +2 Cl +7
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