составьте шесть распространенных предложений или связный текст на тему если хочешь стать футболистом
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составьте шесть распространенных предложений или связный текст на тему если хочешь стать футболистом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы стать футболистом, нужно соблаюдать несколько правил.Каждое утро нужно выполнять зарядку. Также нужно соблюдать определенную диету. Записаться в футбольную секцию и не пропускать занятий. Смотреть футбольные матчи и учиться с помощью них новым трюкам.
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