придумай рассказ о судьбе бывших крепостных крестьян после получения воли

География
придумай рассказ о судьбе бывших крепостных крестьян после получения воли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крестьяне могли после Отмены крепостного права     получения воли уйти от своего помещика после отработки 9 лет для начала отработки подписывалась уставная грамота ее не хотели подписывать землю продавали за большие деньги если рыночная стоимость была 15р то продавалась  за все 75 для сравнения корова стоила 3 рубля ) ..государство давало кредиты на 49 лет размером в 50-60 рублей ...после покупки земли крестьянин лишался доступа к водоемам сенокосам ....кароч всего что могло бы пригодиться для разведения скота за то что бы пользоваться сенокосами и водоемами крестьяне платили или работали на помещика своими орудиями 
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