Какое кол-во теплоты выделится при отвердевании 2кг воды, взятого при темп 10 градусов цельсия?)
Физика
Какое кол-во теплоты выделится при отвердевании 2кг воды, взятого при темп 10 градусов цельсия?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Q1+Q2 Q1=cm(дельта)t=4200*2*10=84кДж Q2=(лямбда)m=34*10000*2=680кДж Q=764кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решите задачу Нефтепровод длиной 564 км разделен на 3 участка. Длина 1 составляет 75 %, а длина в орого 3/5 длины 3 участка. Какова длина второго у...
Математика
площадь участка,занятого пшеницей, 1 200 м в квадрате.С каждых 100 м в квадрате этого участка собрали по 48 кг зерна. Сколько килограммов зерна соб...
Алгебра
Округлите до сотых числа и найдите абсолютную и относительную погрешности приближенного числа: (ДРОБИ) 3/7 5/9