Округлите до сотых числа и найдите абсолютную и относительную погрешности приближенного числа: (ДРОБИ) 3/7 5/9

Гость: Гость:

3/7=~0,4285 5|9=~0,5555 0,4285 ~ При округлении этого числа до 0,43 абсолютная погрешность составляет Δ = |0,4285 -0,43| = 0,0015 относительная погрешность 0,0015 0,4285 равна ~ 0,0035 или 0.35% --------------------------- 5/9=~0,5555 При округлении этого числа до 0,60 абсолютная погрешность составляет Δ = |0,5555 -0,6|= 0,0445 относительная погрешность 0,0445 0,5555 ~ 0,08 или 8%