Округлите до сотых числа и найдите абсолютную и относительную погрешности приближенного числа: (ДРОБИ) 3/7 5/9
Алгебра
Округлите до сотых числа и найдите абсолютную и относительную погрешности приближенного числа: (ДРОБИ) 3/7 5/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7=~0,4285 5|9=~0,5555 0,4285 ~ При округлении этого числа до 0,43 абсолютная погрешность составляет Δ = |0,4285 -0,43| = 0,0015 относительная погрешность 0,0015 0,4285 равна ~ 0,0035 или 0.35% --------------------------- 5/9=~0,5555 При округлении этого числа до 0,60 абсолютная погрешность составляет Δ = |0,5555 -0,6|= 0,0445 относительная погрешность 0,0445 0,5555 ~ 0,08 или 8%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
через середину высоты пирамиды проведено сечение параллельно основанию,Найти площадь сечения,если площадь основания равна s
Математика
Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?
Математика
В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем ...