через середину высоты пирамиды проведено сечение параллельно основанию,Найти площадь сечения,если площадь основания равна s
Геометрия
через середину высоты пирамиды проведено сечение параллельно основанию,Найти площадь сечения,если площадь основания равна s
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сечение будет фигурой, подобной основанию, но все его размеры (например, длины сторон) будут в два раза меньше (стороны сечения будут средними линиями боковых граней). Поэтому площадь сечения будет в ЧЕТЫРЕ раза меньше площади основания. (Для квадрата это сразу понятно - увеличиваем сторону в 2 раза, площадь увеличивается в 4, на самом деле это так всегда при преобразовании подобия - если линейные размеры вырастают в р раз, то площадь вырастет в р^2. Проше всего это представить себе, если мысленно разбить фигуру на много маленьких кавдратиков.) Ответ S/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?
Математика
В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем ...
Геометрия