через середину высоты пирамиды проведено сечение параллельно основанию,Найти площадь сечения,если площадь основания равна s

Гость: Гость:

Это сечение будет фигурой, подобной основанию, но все его размеры (например, длины сторон) будут в два раза меньше (стороны сечения будут средними линиями боковых граней). Поэтому площадь сечения будет в ЧЕТЫРЕ раза меньше площади основания. (Для квадрата это сразу понятно - увеличиваем сторону в 2 раза, площадь увеличивается в 4, на самом деле это так всегда при преобразовании подобия - если линейные размеры вырастают в р раз, то площадь вырастет в р^2. Проше всего это представить себе, если мысленно разбить фигуру на много маленьких кавдратиков.) Ответ S/4