найдите площадь прямоугольника,если длина на 2 см больше ширины,а периметр равен 16см

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площадь прямоугольника S=ab, возьму х-это ширина, х+2 будет ширина, так как периметр известен Р= 2a+2b а у меня получается Р= 2х +2(х+2), далее расскрываем скобки и подставляем 16, ответ 3