найдите площадь прямоугольника,если длина на 2 см больше ширины,а периметр равен 16см
Геометрия
найдите площадь прямоугольника,если длина на 2 см больше ширины,а периметр равен 16см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольника S=ab, возьму х-это ширина, х+2 будет ширина, так как периметр известен Р= 2a+2b а у меня получается Р= 2х +2(х+2), далее расскрываем скобки и подставляем 16, ответ 3
Гость:
пусть длина х тогда ширина х-2 2*(х+х-2)=16 2х-2=8 х-1=4 х=5 (длина) ширина равна 3 Площадь = 5*3 Площадь равна 15 см^2
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