площадь прямоугольника равна 32 см2, площадь квадрата в 4 раза меньше, начерти этот квадрат

Математика
площадь прямоугольника равна 32 см2, площадь квадрата в 4 раза меньше, начерти этот квадрат
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата: 32/4=8 см2 по идее стороны квадрата должны быть равны квадратному корню из восьми, то есть примерно 2,8 см. (т.к. формула площади квадрата - квадрат стороны.)
Гость:
начерти квадрат со стороной 8см 5мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переклад слова собака
Ответить
Химия
Объем воды ( Р=1 г / см3), выделившийся при полном разложении 10 моль угольной кислоты,равен Ответы: 1)0.018л 2)1.8л 3)18л 4)0.18 л
Ответить
Геометрия
вот вторая..   дан прямоугольник ABCD. равнобедренный треугольник DNC перпендикулярен к плоскости ABC,и угол при вершине N составляет 72 градуса. н...
Ответить
Литература
нравственные проблемы в творчестве
Ответить
Математика
В бочке 65 литров воды.Ежедневно из неё брали утром 3 литра воды. Вечером 6 литров воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды ...
Ответить