площадь прямоугольника равна 32 см2, площадь квадрата в 4 раза меньше, начерти этот квадрат
Математика
площадь прямоугольника равна 32 см2, площадь квадрата в 4 раза меньше, начерти этот квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата: 32/4=8 см2 по идее стороны квадрата должны быть равны квадратному корню из восьми, то есть примерно 2,8 см. (т.к. формула площади квадрата - квадрат стороны.)
Гость:
начерти квадрат со стороной 8см 5мм
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