вот вторая.. дан прямоугольник ABCD. равнобедренный треугольник DNC перпендикулярен к плоскости ABC,и угол при вершине N составляет 72 градуса. найдите двугранный угол NADB (здесь AD - ребро двугранного угла)..заранее благода...
Геометрия
вот вторая.. дан прямоугольник ABCD. равнобедренный треугольник DNC перпендикулярен к плоскости ABC,и угол при вершине N составляет 72 градуса. найдите двугранный угол NADB (здесь AD - ребро двугранного угла)..заранее благодарю^^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двугранный угол измеряется линейным углом, образованным пересечением двугранного угла плоскостью, перпендикулярной к его ребру. Такой плоскостью для угла NADB является плоскость треугольника DNC. А соответсвующим линейным углом является угол СDN. Рассмотрим тр-к DNC. Он равнобедренный, следовательно, углы СDN = углу NDС = = (180 - 72)/2 = 54 Ответ: 54 гр.
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