Ромб со стороной 12 см и острым углом 60 градусов ,образует с данной плоскостью угол в 30 градусов, Вычислить площадь прокеций ромба на эту плоскость .
Геометрия
Ромб со стороной 12 см и острым углом 60 градусов ,образует с данной плоскостью угол в 30 градусов, Вычислить площадь прокеций ромба на эту плоскость .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, я не в курсе, что вы уже знаете, но, судя по условию, формула Sp = S*cos(a) понятна. Площадь ромба 12^2*sin(60) = 72*корень(3), площадь проекции Sp = 72*корень(3)*корень(3)/2 = 108
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