Помоги написать проблемы которые поднимает автор в "Тихом Доне"!срочно надо!
Литература
Помоги написать проблемы которые поднимает автор в "Тихом Доне"!срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Становление на Дону советской власти; - Братоубийственная гражданская война; - Непростые межличностные отношения главных персонажей романа.
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