Когда герой рассказа понял истинный смысл игры, которую придумала учительница?

Литература
Когда герой рассказа понял истинный смысл игры, которую придумала учительница?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уроки Французского.В этом рассказе...вроде...
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