волк,лиса,кулан,лось,заяц,краснозобая казарка,винторогий козел, белка,снежный барс,аральский лосось,соболь,крот,дождевой червь,бабочка -капустница,журавль - стерх,божья коровка,жужелица красотел кто из этих животных занесен...

Биология

волк,лиса,кулан,лось,заяц,краснозобая казарка,винторогий козел, белка,снежный барс,аральский лосось,соболь,крот,дождевой червь,бабочка -капустница,журавль - стерх,божья коровка,жужелица красотел кто из этих животных занесен в красную книгу??

Автор: Гость