волк,лиса,кулан,лось,заяц,краснозобая казарка,винторогий козел, белка,снежный барс,аральский лосось,соболь,крот,дождевой червь,бабочка -капустница,журавль - стерх,божья коровка,жужелица красотел     кто из этих животных занесен...

Биология
волк,лиса,кулан,лось,заяц,краснозобая казарка,винторогий козел, белка,снежный барс,аральский лосось,соболь,крот,дождевой червь,бабочка -капустница,журавль - стерх,божья коровка,жужелица красотел     кто из этих животных занесен в красную книгу??  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
снежный барс, ,краснозобая казарка, винторогий козел, белка, лось,аральский лосось
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