Составить предложение со словом сердечный (желательно без сегодня, вчера и т.п)! (в голову не идет)
Русский язык
Составить предложение со словом сердечный (желательно без сегодня, вчера и т.п)! (в голову не идет)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное плохое предложение, но всё-таки: Лев Николаевич всю жизнь был сердечным человеком.
Гость:
Если вы думаете, что у вас сердечный приступ, немедленно звоните 03.
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