из прямоугольника ВЫРЕЗАЛИ КВАДРАТ СО СТОРОРНОЙ 4 СМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА-24 СМ В ВАДРАТЕ. НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА

Геометрия
из прямоугольника ВЫРЕЗАЛИ КВАДРАТ СО СТОРОРНОЙ 4 СМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА-24 СМ В ВАДРАТЕ. НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз вырезали квадрат со стороной 4см, то у оставшегося прямоугольника одна сторона 4см, т.е а=4см, а другая b=24/4=6см Найдем первоначальную сторону прямоугольника b= 4+6=10см тогда площадь первоначального прямоугольника равна S= 4*10=40см²
Гость:
по-моему так: S=a^2 - площадь квадрата S=4^2=16                                              S=a*b- площадь прямоугольника                                              S=24+16=40  Ответ:40    так по-моему)  
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