из прямоугольника ВЫРЕЗАЛИ КВАДРАТ СО СТОРОРНОЙ 4 СМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА-24 СМ В ВАДРАТЕ. НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА

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Раз вырезали квадрат со стороной 4см, то у оставшегося прямоугольника одна сторона 4см, т.е а=4см, а другая b=24/4=6см Найдем первоначальную сторону прямоугольника b= 4+6=10см тогда площадь первоначального прямоугольника равна S= 4*10=40см²