из прямоугольника ВЫРЕЗАЛИ КВАДРАТ СО СТОРОРНОЙ 4 СМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА-24 СМ В ВАДРАТЕ. НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
Геометрия
из прямоугольника ВЫРЕЗАЛИ КВАДРАТ СО СТОРОРНОЙ 4 СМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА-24 СМ В ВАДРАТЕ. НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз вырезали квадрат со стороной 4см, то у оставшегося прямоугольника одна сторона 4см, т.е а=4см, а другая b=24/4=6см Найдем первоначальную сторону прямоугольника b= 4+6=10см тогда площадь первоначального прямоугольника равна S= 4*10=40см²
Гость:
по-моему так: S=a^2 - площадь квадрата S=4^2=16 S=a*b- площадь прямоугольника S=24+16=40 Ответ:40 так по-моему)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите неравенство относительно х: 1) 5х (х - 6) < х (2х + 1) - 3х(4 - х) 2) 2 - х - (2 - х /3) ≥ (7х - 2 /4) - (5х/6) (2 - х /3) ; (7х - ...
Химия
Пользуясь периодической системой, найдите, у каких двух элементов отношение относительных атомных масс равно: а) 2:1 б) 3:1 в) 4:1
Алгебра
Спортсмен прыгает с вышки высотой 14 м. Высота, на которой находится спортсмен во время прыжка h(t) меняется в зависимости от времени t(c) следующи...