запишите формулу среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего

Математика
запишите формулу среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего... (х+3х+х:2):3 или (х+3х+0,5х):3=4,5х:3=1,5х    
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