запишите формулу среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего
Математика
запишите формулу среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула среднего арифметического трех чисел, одно из которых в 3 раза больше другого и в 2 раза меньше третьего... (х+3х+х:2):3 или (х+3х+0,5х):3=4,5х:3=1,5х
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