помогите решить уравнение: (4,9+3,5х)*(7х-2,8)=0
Математика
помогите решить уравнение: (4,9+3,5х)*(7х-2,8)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,9+3,5x=0 или 7х-2,8=0 3,5х=-4,9 7х=2,8 х= -4,9/3,5 х=2,8/7 х=-1,4 х=0,4 Ответ: х=-1,4 илих=0,4
Гость:
(4.9+3.5х)*(7х-2.8)=0 4.9+3.5х=0 или 7х-2.8=0 4.9=-3.5х 7х=2.8 х=4.9:(-3.5) х=2.8:7 х=-1.4 х=0.4 ОТВЕТ: -1.4, 0.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
в словах : дом,забор,яблоня, яблоки надо подчеркнуть буквы гласных и поставить ударение. в каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных...
География
Почему вооруженное вмешательство международных сил ООН часто оказывается несостоятельным в этнических конфликтах?