помогите решить уравнение: (4,9+3,5х)*(7х-2,8)=0

Математика
помогите решить уравнение: (4,9+3,5х)*(7х-2,8)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,9+3,5x=0 или 7х-2,8=0 3,5х=-4,9         7х=2,8 х= -4,9/3,5       х=2,8/7 х=-1,4               х=0,4 Ответ: х=-1,4 илих=0,4
Гость:
(4.9+3.5х)*(7х-2.8)=0 4.9+3.5х=0 или 7х-2.8=0 4.9=-3.5х          7х=2.8 х=4.9:(-3.5)       х=2.8:7 х=-1.4                х=0.4 ОТВЕТ: -1.4, 0.4
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