Упростите: а) 4m-6m-3m+7+m б)-8*(х-3)+4*(х-2)-2*(3х+1)
Математика
Упростите: а) 4m-6m-3m+7+m б)-8*(х-3)+4*(х-2)-2*(3х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)4m-6m-3m+7+m=7-4m б)-8*(х-3)+4*(х-2)-2*(3х+1)=14-10x
Гость:
а)4m-6m-3m+7+m=7-4m б)-8*(х-3)+4*(х-2)-2*(3х+1)=-8х+24+4х-8-6х-2=14-10х
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