чи подобаеться тобі комвалія?5-7 речень
Қазақ тiлi
чи подобаеться тобі комвалія?5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ця квітка дуже гарна, барвиста, пахнюча.
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