Пример:минус пять целых три десятые прибавить восемь целых девять десятых отнять двадцать одну целую две пятые прибавить семь целых три четвёртые=помогите пожалуйста

Математика

Пример:минус пять целых три десятые прибавить восемь целых девять десятых отнять двадцать одну целую две пятые прибавить семь целых три четвёртые=помогите пожалуйста

Автор: Гость