Пример:минус пять целых три десятые прибавить восемь целых девять десятых отнять двадцать одну целую две пятые прибавить семь целых три четвёртые=помогите пожалуйста 

Математика
Пример:минус пять целых три десятые прибавить восемь целых девять десятых отнять двадцать одну целую две пятые прибавить семь целых три четвёртые=помогите пожалуйста 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-53/10 + 89/10 - 107/5 + 31/4 ghbdtl`v r j,otve pyfvtyfntk.^ -106/20 + 178/20 - 428/20 + 155/20 = -201/20= - 10 целых 1/20
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