Основная мысль рассказа Зощенко Бабушкин подарок
Литература
Основная мысль рассказа Зощенко Бабушкин подарок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя стать хорошим , стремясь угождать другим. Просто стремись стать лучше.
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