Основная мысль рассказа Зощенко  Бабушкин подарок

Литература
Основная мысль рассказа Зощенко  Бабушкин подарок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя стать хорошим , стремясь угождать другим. Просто стремись стать лучше.
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