собрали 350 кг орехов очистили и расфосавали в пакетики по 175г сколько получиться пакетов если из 5кг собранных получается 3кг очишенных
Математика
собрали 350 кг орехов очистили и расфосавали в пакетики по 175г сколько получиться пакетов если из 5кг собранных получается 3кг очишенных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем сначала найдём количество очишенных орехов для этого разделим 350 кг на 5 и умножим на 3 получим 210 кг далее переведём это в граммы для этого умножим 210 на 1000 так как в 1 кг 1000г получим 210000г далее найдём количество пакетов для этого разделим 210000г на 175г и получим 1200 штук
Гость:
1) 350 : 5 х3= 210 кг очищенных орехов 2) 210кг = 210000 г 3) 210000: 175 =1200 пакетиков
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