собрали 350 кг орехов очистили и расфосавали в пакетики по 175г сколько получиться пакетов если из 5кг собранных получается 3кг очишенных

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Решаем сначала найдём количество очишенных орехов для этого разделим 350 кг на 5 и умножим на 3 получим 210 кг далее переведём это в граммы для этого умножим 210 на 1000 так как в 1 кг 1000г получим 210000г далее найдём количество пакетов для этого разделим 210000г на 175г и получим 1200 штук