собрали 350 кг орехов очистили и расфосавали в пакетики по 175г сколько получиться пакетов если из 5кг собранных получается 3кг очишенных

Математика
собрали 350 кг орехов очистили и расфосавали в пакетики по 175г сколько получиться пакетов если из 5кг собранных получается 3кг очишенных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем сначала найдём количество очишенных орехов для этого разделим 350 кг на 5 и умножим на 3 получим 210 кг далее переведём это в граммы для этого умножим 210 на 1000 так как в 1 кг 1000г получим 210000г далее найдём количество пакетов для этого разделим 210000г на 175г и получим 1200 штук
Гость:
1) 350 : 5 х3= 210 кг очищенных орехов 2) 210кг = 210000 г 3) 210000: 175 =1200 пакетиков 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
где выгоднее строить предприятия лесной промышленности?
Ответить
Геометрия
Хорды АВ и СD окружности пересекаются в точке Е. АЕ относится к ЕВ, как 1 к 3. СD=20. ВЕ=5. Найти АВ.
Ответить
Русский язык
помогите придумать невыдуманный рассказ о себе мне 11 лет
Ответить
Биология
Перечислите основные уровни структурной организации живой материи
Ответить
Физика
Газ занимает объем v1=8л при температуре Т1=300К. определить массу (в г) газа, если после изобарного нагревания до 900К его плотность стала равной ...
Ответить