помогите придумать невыдуманный рассказ о себе мне 11 лет

Гость: Гость:

меня зовут ____ мне ____ я учусь ___ у меня светло коричневые волосы голубые глаза я хороший учиник поведение прилежное .я октивный всегда прийду на помощ другу я не обидчивый люблю как следуед поесть я люблю своих родителей их зовут ________________ онм у меня добрые и они меня любят . я дружелюбный у меня много друзей мой самый лудьший друг это____________ он отзывчивый часто приглашает меня в кино он мой самый лудший друг ещё у меня есть брат сестра _____ он она добрая она старше меня на 2 года я люблю гулять играть с друзьями и вообще я очень октивный