Газ занимает объем v1=8л при температуре Т1=300К. определить массу (в г) газа, если после изобарного нагревания до 900К его плотность стала равной 0,5 кг/м^3.

Физика

Газ занимает объем v1=8л при температуре Т1=300К. определить массу (в г) газа, если после изобарного нагревания до 900К его плотность стала равной 0,5 кг/м^3.

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