Газ занимает объем v1=8л при температуре Т1=300К. определить массу (в г) газа, если после изобарного нагревания до 900К его плотность стала равной 0,5 кг/м^3.
Физика
Газ занимает объем v1=8л при температуре Т1=300К. определить массу (в г) газа, если после изобарного нагревания до 900К его плотность стала равной 0,5 кг/м^3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=8 k T1=300k T2=900k ρ=0,5 кг/м^3. найти m-? Решение V1/T1=V2/N2 V2=V1*T2/T1=8*900/300=24 л m=ρ*V=24k*0,5кг/м³=12 кг
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