Задача В однородном магнитном поле с индукцией 0.085 Тл влетает электрон со скоростью 4.6 (умножить на) 10 в седьмой степени м/с , навправленной перпендикулярно линиям индукциям поля.Определите радиус окружности, по которой дви...
Физика
Задача В однородном магнитном поле с индукцией 0.085 Тл влетает электрон со скоростью 4.6 (умножить на) 10 в седьмой степени м/с , навправленной перпендикулярно линиям индукциям поля.Определите радиус окружности, по которой движется электрон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле радиуса: r=m*v / e*B. ( r-радиус, m-масса электрона=9,1*10^(-31)кг, е-заряд электрона=1,6*10^(-19)Кл, В-магнитная индукция).Подставим: r=9,1*10^(-31)*4,6*10^7 / 1,6*10^(-19)*0,085=0,003м. (3мм).
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