Задача В однородном магнитном поле с индукцией 0.085 Тл влетает электрон со скоростью 4.6 (умножить на) 10 в седьмой степени м/с , навправленной перпендикулярно линиям индукциям поля.Определите радиус окружности, по которой дви...

Физика

Задача В однородном магнитном поле с индукцией 0.085 Тл влетает электрон со скоростью 4.6 (умножить на) 10 в седьмой степени м/с , навправленной перпендикулярно линиям индукциям поля.Определите радиус окружности, по которой движется электрон

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