Амперметр с сопротивлением 5 Ом при включении в цепь с сопротивлением 200 Ом показал ток 40 А. Какой будет сила тока в цепи, если отключить амперметр?

Физика
Амперметр с сопротивлением 5 Ом при включении в цепь с сопротивлением 200 Ом показал ток 40 А. Какой будет сила тока в цепи, если отключить амперметр?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амперметр с сопротивлением 5 Ом при включении в цепь с сопротивлением 200 Ом показал ток 40 А. Какой будет сила тока в цепи, если отключить амперметр  U=I*(R1+R2)=40*205=8200  I1=U/R2=8200/200=41
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
а) По названиям составьте формулу соединений:дигидрофосфат кальция, нитрид алюминия, карбонат аммония, бромид натрия, гидросульфат магния. б) Рассч...
Ответить
Математика
Скорость движения Пеппи в 5 раз больше скорости движения господина Нильсона.Сколько времени нужно господину Нильсону,чтобы пройти расстояние в 800 ...
Ответить
Математика
решите в столбик пожалуйса 22,165:4,03
Ответить
Математика
площадь участка,занятого  пшеницей 1200м в квадрате.с каждых 100м в квадрате этого участка собрали по 48кг зерна.сколько килограммов зерна собрали ...
Ответить
Химия
напишите ионные и молекулярные уравнения реакций: а)раствора гидроксида натрия с оксидом азота(V). б)гидроксида хрома(II)с соляной кислотой. в)раст...
Ответить