решите в столбик пожалуйса 22,165:4,03

Математика
решите в столбик пожалуйса 22,165:4,03
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22.165:4.03 передвигаем запятую вправо на столько цифр сколько их стоит после запятой в делителе получается 2216.5:403   2216.5I 403 2015   I-------- -----    I  5.5  2015  2015 ------       0 Ответ: 22.165 : 4.03 = 5.5
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