решите в столбик пожалуйса 22,165:4,03

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22.165:4.03 передвигаем запятую вправо на столько цифр сколько их стоит после запятой в делителе получается 2216.5:403 2216.5I 403 2015 I-------- ----- I 5.5 2015 2015 ------ 0 Ответ: 22.165 : 4.03 = 5.5