какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S можно не чертить а просто решить к трём прямоугольникам периметр)а мы сами начер...

Математика

какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S можно не чертить а просто решить к трём прямоугольникам периметр)а мы сами начертим.

Автор: Гость