какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S можно не чертить а просто решить к трём прямоугольникам периметр)а мы сами начер...
Математика
какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S можно не чертить а просто решить к трём прямоугольникам периметр)а мы сами начертим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) одна сторона равно 20, вторая 5. (периметр равен 50) 2) одна сторона 10, вторая 10. (периметр 40). 3) одна сторона 25, вторая 4. (периметр 58).
Гость:
1)длина=25мм, ширина=4мм, то Р=2*(25+4)=58мм(5см 8мм) 2)длина=20мм,ширина=5мм, то Р=2*(20+5)=50мм(5см) 3)длина=10мм,ширина=10мм, то Р=2*(10+10)=40мм(4см)-это квадрат!
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