Бак имеет форму куба со стороной 20 см. Какой жидкостью заполнен бак,если средняя сила давления на его боковую сторону равна 32 Н ?

Физика
Бак имеет форму куба со стороной 20 см. Какой жидкостью заполнен бак,если средняя сила давления на его боковую сторону равна 32 Н ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F= pgv p= 32\10*8*10^-3=400кг\м^3 по плотности посмотреть в таблице (в моей нет) какая жидкость
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