Помогите составить цитатный план рассказа "Фотография, на которой меня нет"
Литература
Помогите составить цитатный план рассказа "Фотография, на которой меня нет"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитатный... не уверенна. Могу только примерный. 1)как готовился мальчик к дню, когда будут фотографировать. 2) как мальчик заболел и расстроился, что его не будет на фотографии. 3) как пришёл к нему домой учитель и принёс фотографию. На основе этого можно будет составить цитатный )
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