Помогите составить цитатный план рассказа "Фотография, на которой меня нет" 

Литература
Помогите составить цитатный план рассказа "Фотография, на которой меня нет" 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитатный... не уверенна. Могу только примерный. 1)как готовился мальчик к дню, когда будут фотографировать. 2) как мальчик заболел и расстроился, что его не будет на фотографии. 3) как пришёл к нему домой учитель и принёс фотографию. На основе этого можно будет составить цитатный )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Вершины треугольника ABC делят окружности в отношений 1:3:5.Найдите углы этого треугольника. Помогите решить
Ответить
Русский язык
рассказ белый пудель.    сочинение: почему рассказ назван "белый пудель"
Ответить
Химия
Срочно! Применение алкенов ТОЛЬКО ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛЬКО АЛКЕНОВ
Ответить
Химия
1) Cl2 + H2 = 2HCl 2) HCl + NaOH = H2O + NaCl 3) 2NaCl + Ag2SO4 = 2AgCl + Na2SO4 Какие из этих реакций являются качественными на хлорид-ионы?
Ответить
Физика
1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ э...
Ответить