Срочно! Применение алкенов ТОЛЬКО ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛЬКО АЛКЕНОВ
Химия
Срочно! Применение алкенов ТОЛЬКО ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛЬКО АЛКЕНОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алкены применяются в качестве исходных продуктов в производстве полимерных материалов (пластмасс, каучуков, пленок) и других органических веществ. Этилен (этен) Н2С=СН2 используется для получения полиэтилена, политетрафторэтилена (тефлона), этилового спирта, уксусного альдегида, галогенопроизводных и многих других органических соединений. Пропилен (пропен) Н2С=СН2–СН3 и бутилены (бутен-1 и бутен-2) используются для получения спиртов и полимеров. Изобутилен (2-метилпропен) Н2С=С(СН3)2 применяется в производстве синтетического каучука.
Гость:
Этилен применяют для получения полимера полиэтилена, этилового спирта и других органических веществ, а также различных органических растворителях. Бутен-1 и бутен-2 используются в качестве исходного сырья для производства искусственных каучуков.
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