Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою:      Формула:                                             Назва за ІЮПАК-номенклатурою: 1) Н2ΝСН2СООН;                     ...

Химия
Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою:      Формула:                                             Назва за ІЮПАК-номенклатурою: 1) Н2ΝСН2СООН;                                     А) 2-аміноетанол; 2) СН3СН(ΝН2)СООН;                              Б) аміноетановая кислота; 3) Н2ΝСН2СН2ОН;                                   В) 2-амінопропановая кислота;                                                                Г) 2-амінобутановая кислота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты постараешься написать на русском я возможно смогу тебе помочь  извини что не понимаю Украинскую мову =(
Гость:
1)-Б; 2)-В; 3)-А по-мойму так 
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