Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою: Формула: Назва за ІЮПАК-номенклатурою: 1) Н2ΝСН2СООН; ...
Химия
Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою: Формула: Назва за ІЮПАК-номенклатурою: 1) Н2ΝСН2СООН; А) 2-аміноетанол; 2) СН3СН(ΝН2)СООН; Б) аміноетановая кислота; 3) Н2ΝСН2СН2ОН; В) 2-амінопропановая кислота; Г) 2-амінобутановая кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты постараешься написать на русском я возможно смогу тебе помочь извини что не понимаю Украинскую мову =(
Гость:
1)-Б; 2)-В; 3)-А по-мойму так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Чему равны периоды и частота электромагнитных колебаний, если длина волны, излучаемой при этом, равна 5м?