4 одинаковых аккумуляттора с ЭДС=2 В и внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом соединены по два параллельно в группы.Параллельные группы соединены последовательно и замкнуты на резисторе сопротивлением R=2 Ом. Найти мощность, выдел...
Физика
4 одинаковых аккумуляттора с ЭДС=2 В и внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом соединены по два параллельно в группы.Параллельные группы соединены последовательно и замкнуты на резисторе сопротивлением R=2 Ом. Найти мощность, выделяемою на внешней цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При последовательном соединее e 1 группы=4В=e2. Общая ЭДС групп(e=e1=e2)=4В. Теперь сопротивление. Сопротивление каждой группы - 0.5+0.5=1Ом Общее сопротивление групп - R=(R1*R2)/(R1+R2)=1=0.5Ом r=0.5Ом(внутреннее сопротивление), R=2 Ом(внешнее). Вычислим силу тока: I=e/(R+r)=2/2.5=0.8А. N(мощность)=UI=I^2R=0.8^2*2=1.28 Вт.
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