4 одинаковых аккумуляттора с ЭДС=2 В и внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом соединены по два параллельно в группы.Параллельные группы соединены последовательно и замкнуты на резисторе сопротивлением R=2 Ом. Найти мощность, выдел...

Физика

4 одинаковых аккумуляттора с ЭДС=2 В и внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом соединены по два параллельно в группы.Параллельные группы соединены последовательно и замкнуты на резисторе сопротивлением R=2 Ом. Найти мощность, выделяемою на внешней цепи

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