OlgaSubb новичок Среднее арифметическое трех чисел равно 4,2. Первое число в 1,2 раза больше второго и на 2,7 больше третьего. Найдите эти числа
Математика
OlgaSubb новичок Среднее арифметическое трех чисел равно 4,2. Первое число в 1,2 раза больше второго и на 2,7 больше третьего. Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если второе число-------- х тогда первое число---------1,2х третье число---------1,2х-2,7 получается (х+1,2х+1,2х-2,7):3=4,2 х+1,2х+1,2х-2,7=4,2*3 3,4х-2,7=12,6 3,4х=12,6+2,7 3,4х= 15,3 х=15,3:3,4 х= 4,5 --------второе число 1,2*4,5= 5,4 ----первое число 5,4-2,7= 2,7 ----третье число
Гость:
пусть х-второе число, тогда первое будет1,2х ,а третье 1,2х-2,7 х+1,2х+1,2х-2,7=4,2*3 3,4х=12,6+2,7 3,4х=15,3 х=4,5 -второе число 1,2*4,5=5,4-первое число 5,4-2,7=2,7-третье число
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