Частота излучаеммых радиостанцией электромагнитных колебаний равна 10^3 МГц. Чему равна длина электромагнитой волны?
Физика
Частота излучаеммых радиостанцией электромагнитных колебаний равна 10^3 МГц. Чему равна длина электромагнитой волны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина волны(лямбда)= с(скорость света)/частоту=0,3м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За какое время скорость поезда возрастет с 36 до 57,6 км/ч, если его масса составляет 530 т, а сила тяги двигателя равна 84800 H ? Какое расстояние...
Геометрия
Площади оснований призм разных объемов находятся в соотношении S1>s2>s3>s4.в каком соотношении находятся соответствующие длины высот h1, h2,h3 и h4
Математика
На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жеребята составляли 15%всего табуна. Сколько жеребят было в табуне?
Биология
Как вы думаете , у каких растений ( с одиночными цветками или соцветия ) большая вероятность завязывания плодов после поздних ( в конце мая-начале ...