За какое время скорость поезда возрастет с 36 до 57,6 км/ч, если его масса составляет 530 т, а сила тяги двигателя равна 84800 H ? Какое расстояние пройдет поезд за это время?

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Ускорение определитсяя из 2-го закона Ньютона ma = F a = F/m = 84800/530000 = 0.16 м/кв.с Движение поезда равноускоренное, т.к. сила тяги постоянная, поэтому скорость его вычисляется по формуле: v = vo + at, откуда t = (v - vo)/a = (57,6 - 36)* /(3,6 * 0,16) = 21,6/0,576 = 37,5 с При равноускоренном движении путь выражается следующей формулой: s = vo * t + at^2 =36/3.6 * 37.5 + 0.16 * (37.5)^2 = 375 + 225 = 600 м Обрати внимание, что скорость надо из км/ч переводить в м/с, для чего следует разделить на 3.6. А тонны массы переводить в кг, для чего их умножаешь на 1000.