Площади оснований призм разных объемов находятся в соотношении S1 больше s2 больше s3 больше s4.в каком соотношении находятся соответствующие длины высот h1, h2,h3 и h4

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Объем призмы равен прозведения площади основания на выстоу. Длины высот данных призм могут находиться в любом соотношении, так как нет точного объема каждой пирамиды. Поэтому какие бы длины высот мы не взяли (дажде одинаковые), то объемы будут получаться разные. Поэтому установить точное отношение в данной задаче НЕЛЬЗЯ.