заполните таблицу: "Итоги внешней политики России в 1725-1762гг." 1"На Западе" 2 "На Юге" 3 "На Востоке"

Обществознание
заполните таблицу: "Итоги внешней политики России в 1725-1762гг." 1"На Западе" 2 "На Юге" 3 "На Востоке"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1734-1735 - война за польское наследство. В рез-те военного вмешательства россии престол занял Август и вляние России в Польше стало преобладающим (Запад) 1735-1739- русско-турецкая война. Россия и Австрия выступили против Турции. В 1739 г. Белградский мир. Почти все завоеванное пришлось отдать (Восток) 1741-1743- Русско-Шведская война. Росиия получила ряд шведских крепостей в Финляндии. 1757-1763- Семилетняя война.  Причины: острые австро-прусские и англо-французские противоречия. Складываются два противостоящих друг другу союза - Австрия и Пруссия - с одной стороны, и Австрия, Россия, Франция и Саксония - с другой.  1725- брак между дочерью императрицы Аной Петровной и Карлом Фридрихом. 1757- Австро-русская конвенция. Каждая сторона обещает выставить 80-тысячную армию в случае войны с Пруссией. 1760- переговоры с Австрией, чтобы Россия добилась от Польши правый берег Днепра  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
мини сочинение на тему нравственные нормы современной белорусской молодёжи
Ответить
Русский язык
Из Мертвыхх душ 2 с обособленный определениями 3 сложноподчиненных предложений помогите хоть несколкьо найти!!  
Ответить
Геометрия
квадрат вписан в окружность радиуса 3 см Тогда периметр квадрата будет равен?
Ответить
Алгебра
Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Ск...
Ответить
Алгебра
Помогите составить уравнение касательной к графику функции y=sin(3x-2П/3)в точке x=П/3?
Ответить