заполните таблицу: "Итоги внешней политики России в 1725-1762гг." 1"На Западе" 2 "На Юге" 3 "На Востоке"

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1734-1735 - война за польское наследство. В рез-те военного вмешательства россии престол занял Август и вляние России в Польше стало преобладающим (Запад) 1735-1739- русско-турецкая война. Россия и Австрия выступили против Турции. В 1739 г. Белградский мир. Почти все завоеванное пришлось отдать (Восток) 1741-1743- Русско-Шведская война. Росиия получила ряд шведских крепостей в Финляндии. 1757-1763- Семилетняя война. Причины: острые австро-прусские и англо-французские противоречия. Складываются два противостоящих друг другу союза - Австрия и Пруссия - с одной стороны, и Австрия, Россия, Франция и Саксония - с другой. 1725- брак между дочерью императрицы Аной Петровной и Карлом Фридрихом. 1757- Австро-русская конвенция. Каждая сторона обещает выставить 80-тысячную армию в случае войны с Пруссией. 1760- переговоры с Австрией, чтобы Россия добилась от Польши правый берег Днепра