Из Мертвыхх душ 2 с обособленный определениями 3 сложноподчиненных предложений помогите хоть несколкьо найти!!  

Гость: Гость:

Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. ---------------------- Сложноподчиненным называется предложение, части которого грамматически неравноправны и соединены при помощи подчинительных союзов что, чтобы, как, так как, будто, если… то и др. или союзных слов который, когда, куда, почему, сколько и др. А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он всё еще стоял, куря трубку.