Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?
Алгебра
Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость тепл по теч = 42/1.2= 35 км/ч скорость теплохода против течения = 42/1.4=30 км/ч x-скорость течения 35-x=30+x 35-30=2x 5=2x x=2.5 - скорость течения скорость плота по теч = 42/ 2.5 = 16.8!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
За 3 блокнота заплатили столько же, сколько за 5 тетерадей. Сколько стоят одна тетрадь и один блокнот, если блокнот дороже тетради на 2 рубля. Испо...