Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?

Алгебра

Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?

Автор: Гость