Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?

Алгебра
Расстояние между пристанями, равное 42 км, теплоход проходит по течению за 1,2 ч,а против течения за 1,4 часа.За сколько часов это расстояние проплывут плоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость  тепл по теч = 42/1.2= 35 км/ч скорость теплохода против течения = 42/1.4=30 км/ч x-скорость течения 35-x=30+x 35-30=2x 5=2x x=2.5 - скорость течения скорость плота по теч = 42/ 2.5 = 16.8!
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