как вычислить массу выделившегося газа ?
Химия
как вычислить массу выделившегося газа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще формула массы m = M*n Нужно узнать химическое количество газа и его молярную массу. И умножить их друг на друга. Моли сократятся и останутся только граммы.
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